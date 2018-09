Inter-Fiorentina, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Due vittorie consecutive all’ultimo minuto per dare una svolta ad un avvio di stagione finora stregato. L’Inter affronterà a San Siro la Fiorentina di Pioli stasera, martedì 26 settembre, per dare continuità al momento positivo. Ma i viola appaiono determinati a far bene e venderanno cara la pelle, forti di un inizio di campionato davvero da incorniciare con il terzo posto momentaneo in classifica.

L’anticipo della sesta giornata della Serie A 2018-2019 rappresenta il match clou del turno di campionato tra due squadre dotate di talento e qualità per puntare all’Europa che conta. Spalletti, intanto, è stato squalificato dopo l’eccesso di esultanza contro la Sampdoria e sarà rimpiazzato in panchina da Marco Domenichini.

I nerazzurri scenderanno in campo col 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, De Vrij e Skriniar centrali difensivi, D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne. In mediana agiranno Brozovic e Gagliardini, mentre Nainggolan si muoverà da trequartista accanto a Candreva e Perisic per supportare l’unica punta Icardi.

Pioli, dal canto suo, sembra orientato a confermare l’assetto delle ultime gare, puntando sul 4-3-3 con Victor Hugo e Pezzella davanti a Lafont e con i due terzini Milenkovic e Biraghi. In mediana ci sarà Veretout con le mezz’ali Benassi e Gerson, mentre Simeone sarà ispirato dai due esterni Chiesa e Pjaca.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Inter e Fiorentina:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Domenichini (Spalletti).

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Victor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All.: Pioli.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. Sarà possibile guardare la partita in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 e in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 26 settembre – Serie A 2018-2019

San Siro, ore 21.00: Inter-Fiorentina (diretta tv su Sly Sport 1 e Sky Calcio 1)













