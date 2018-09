LIVE F1, GP Singapore 2018 in DIRETTA: prove libere 3. La Ferrari prova l’assetto da qualifica

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Marina Bay, illuminato dalle luci artificiali, i team affineranno gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e con un’ora a disposizione cercheranno di trovare le risposte sulla miglior messa a punto possibile.

La Ferrari punta ad essere un riferimento su questo tracciato. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno messo in mostra un’ottima velocità nei due turni di libere di ieri e, in particolare, il finlandese si è issato in vetta all’ordine dei tempi delle PL2, siglando il record non ufficiale della pista. Una prestazione da urlo favorita da alcune modifiche sulla pista e dall’uso delle hypersoft che danno a queste vetture un’aderenza maggiore rispetto al 2017. Per questo è verosimile pensare che questo crono possa essere migliorato quando conterà andar forte e conquistare i posti in griglia di partenza. Da par suo Seb dovrà stare attento a non commettere errori come accaduto ieri. Il colpo dato al muro, alla curva-21, è stato forte e lo ha costretto a terminare anzitempo la seconda sessione. Il tedesco, infatti, non ha potuto effettuare l’abituale simulazione del passo gara e quindi dovrà affidarsi ai dati di Kimi per farsi un’idea. Tuttavia, il teutonico è uno dei migliori interpreti di questo circuito: le 4 pole, le 4 vittorie e i record di podi e di punti conquistati parlano chiaramente.

Da osservare con attenzione la Mercedes, meno in difficoltà di quanto ci si potesse aspettare, quantomeno con Lewis Hamilton. I soli 11 millesimi che hanno separato il campione del mondo in carica, leader del campionato, da Raikkonen la dicono lunga. Lewis, dominante nel confronto diretto con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas (solo quinto), ci sta mettendo molto del suo, conscio di dover contare sulle proprie qualità per essere in scia al Cavallino Rampante e mettere pressione ai ferraristi, come è avvenuto a Monza. Libere 3 importanti anche per verificare se la candidatura della Red Bull alle posizioni che contano in griglia è valida oppure no. Ieri, specie sui long run, le monoposto di Milton Keynes sono apparse particolarmente veloci. Scopriremo oggi se, in configurazione da qualifica, Max Verstappen e Daniel Ricciardo sapranno inserirsi tra le Rosse e le Frecce d’Argento.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 mentre l’appuntamento con le qualifiche sarà alle ore 15.00. Buon divertimento!

