VIDEO GP Singapore 2018, Sebastian Vettel sbatte contro il muro nelle prove libere! Ferrari danneggiata

Sebastian Vettel è andato a sbattere contro un muro durante le prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari stava completando un buon giro ma in uscita dalla curva 21 è andato a baciare la parete che limita il tracciato, rientrando subito ai box. La monoposto del quattro volte Campione del Mondo è risultata danneggiata e infatti non è più tornata in pista, ora la speranza è che i meccanici riescano a riparare la macchina senza dover sostituire delle componenti che possano portare a una penalizzazione sulla griglia di partenza. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Sebastian Vettel durante la FP2 del GP di Singapore 2018.

VETTEL DUVARA VURDU!🔥

Sebastian Vettel hızlı turunda sağ arka lastiğini şiddetli bir şekilde duvara vurdu! ve acilen pite geri döndü!🔥#SingaporeGP #SingapurGPpic.twitter.com/JrSxsyGjse — Tutkumuz F1 🏎 (@F1tutkumuz) September 14, 2018

Vettel skims the wall on a hot lap, and immediately dives into the pits 👀#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/1eH6BoZVXR — Formula 1 (@F1) September 14, 2018













