F1 oggi in tv, qualifiche GP Singapore 2018: a che ora iniziano e su che canale vederle in tv

Oggi è il giorno delle qualifiche del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Lungo i 5063 metri del tracciato asiatico illuminati artificialmente, si prospetta un time-attack rovente. Quel che si era visto a Monza, infatti, potrebbe essere nulla rispetto a quel che accadrà a Marina Bay. Se infatti nel “Tempio della velocità” Mercedes e Ferrari si erano proposte nel solito confronto, che ha sorriso al Cavallino Rampante (sabato), in questo caso della partita potrebbe essere anche la Red Bull.

Le macchine di Milton Keynes, infatti, nelle prove libere disputate venerdì hanno messo in mostra un’ottima costanza di rendimento con benzina a bordo e nelle qualifiche potrebbero inserirsi nel duello tra le Rosse e le Frecce d’Argento. Vero è che le due grandi rivali cercheranno di non farsi rubare la scena. La scuderia di Maranello ha bisogno di replicare la prima fila brianzola, magari con un Sebastian Vettel in pole stavolta, per dare già una chiara impronta alla gara domenicale.

Il sabato di Singapore sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre nelle giornate di sabato e domenica saranno previste repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire tutto il weekend del Gran Premio di Singapore anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo del fine settimana, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Replica su TV8: ore 20.00

Repliche su SkySportF1: ore 16.40, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45













