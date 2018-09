F1, GP Singapore 2018: la Ferrari va a caccia di una prima fila tutta “Rossa”, Vettel dovrà essere perfetto

E che luci si accendano! E’ proprio il caso di dirlo pensando a quello che ci aspetta nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Lungo i 5063 metri del tracciato asiatico illuminato artificialmente, si prospetta un time-attack rovente.

Quel che si era visto a Monza, infatti, potrebbe essere nulla rispetto a quel che accadrà a Marina Bay. Se infatti nel “Tempio della velocità” Mercedes e Ferrari si erano proposte nel solito confronto, che ha sorriso al Cavallino Rampante (sabato), in questo caso della partita potrebbe essere anche la Red Bull.

Le macchine di Milton Keynes, infatti, nelle prove libere disputate venerdì hanno messo in mostra un’ottima costanza di rendimento con benzina a bordo e nelle qualifiche potrebbero inserirsi nel duello tra le Rosse e le Frecce d’Argento. Vero è che le due grandi rivali cercheranno di non farsi rubare la scena. La scuderia di Maranello ha bisogno di replicare la prima fila brianzola, magari con un Sebastian Vettel in pole stavolta, per dare già una chiara impronta alla gara domenicale.

Il tedesco però non è stato immune da errori nel day-1. Il muro toccato con fin troppo vigore nelle PL2, alla curva-21, lo ha costretto ad abortire il suo tentativo con le hypersoft, terminando anzitempo il turno per un problema al sistema idraulico e non potendo provare la simulazione del passo gara.

Red light spells danger…? 🚨 Ferrari mechanics tinker with Vettel's car after his brush with the wall 🔧#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/2u9nDUBAYm — Formula 1 (@F1) September 14, 2018

A sorridere sono stati Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. L’altro ferrarista si è confermato in buona forma anche qui a Singapore dopo la pole in Italia, firmando il nuovo record non ufficiale della pista, precedendo di un soffio un Lewis (11 millesimi di secondo) apparso in palla. Si era detto che la W09 si sarebbe trovata in difficoltà su questo tracciato. Ebbene, guardando la prestazione del compagno di squadra Valtteri Bottas (quinto a +0″669), la situazione non è esaltante. E allora il n.44, come ha fatto in altre occasioni, si è messo in proprio sciorinando un giro dei suoi e dicendo a tutti che lui è sempre lì e non molla mai.

In un quadro del genere servirà la perfezione. Sebastian ha dichiarato che dovrà temere se stesso piuttosto che gli avversari in conferenza stampa. La pista nel primo giorno del weekend asiatico pare confermarlo. E’ necessaria, quindi, la solita versione “Marina Bay” del tedesco che a queste latitudini si è portato a casa quattro vittorie, quattro pole e detiene i record di podi (6) e di punti conquistati (155). Non resta che aggiornare queste statistiche.

IL PROGRAMMA, L’ORARIO D’INIZIO DELLE QUALIFICHE E COME VEDERLE IN TV













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI