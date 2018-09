LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Ferrari, vietato distrarsi verso le qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi i team e i piloti dovranno definire gli ultimi assetti in vista dell’ora di qualifiche. Una sessione importante quindi per affinare gli ultimi particolari e arrivare pronti al time-attack.

La Mercedes è la favorita numero uno. La W09, con entrambi i piloti, è apparsa assai performante nel day-1 e vuol confermarsi quest’oggi quando conterà davvero. Hamilton, in particolare, dopo aver dominato la scena a Singapore, vuol togliersi un’altra soddisfazione e nel corso delle prove libere 3 vorrà imporre la propria legge per far capire alla concorrenza come stanno le cose. Da par suo la Ferrari non vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen debbono assolutamente migliorare il loro feeling con gli pneumatici Pirelli. Le PL3 saranno, in questo senso, importanti per questa ragione.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 mentre le qualifiche sono programmate alle ore 14.00. Buon divertimento!

