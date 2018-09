LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e griglia di partenza in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014, le monoposto sono pronte ad esibirsi nell’ora che deciderà la griglia di partenza della corsa domenicale.

Il ruolo di favorita spetta alla Mercedes. L’asfalto russo è stato teatro di trionfi delle Frecce d’Argento. Nelle quattro edizioni disputate il team di Brackley si è portato a casa quattro successi e ritenere questo round un suo feudo non è certo un pensiero azzardato. Lo hanno dimostrato, infatti, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nel corso delle prove libere 2, svettando davanti a tutti e rifilando distacchi importanti in configurazione da qualifica e nella simulazione del passo gara.

La Ferrari, da par suo, non ha risposto presente. Sebastian Vettel ha terminato in quinta posizione, anche alle spalle della coppia Red Bull (Max Verstappen terzo e Daniel Ricciardo quarto), rappresentando un quadro poco lusinghiero di terza forza in pista, come confermato anche da un Kimi Raikkonen sesto a 1″003 dalla vetta. Serve la reazione.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 14.00. Buon divertimento!

