F1, GP Russia 2018: prove libere 2. Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano, Vettel quinto davanti a Raikkonen

Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il finlandese si è sempre trovato bene sul tracciato di Sochi e lo ha ribadito anche oggi, avvicinandosi non poco al campione del mondo in carica.

In terza e quarta posizione le due Red Bull, con Max Verstappen distante 442 millesimi da Hamilton, mentre Daniel Ricciardo si è fermato a 459. Le due Ferrari si posizionano in quinta e sesta piazza, ma con una sessione decisamente diversa tra i due piloti. Sebastian Vettel, infatti, ha accusato 543 millesimi di distacco dalla vetta, mentre Kimi Raikkonen, dopo una giornata anonima, è addirittura oltre il secondo di ritardo.

Completano le prime dieci posizioni il messicano Sergio Perez (RP Force India) settimo con 1.737 di distacco, quindi ottavo il francese Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1.752, davanti al connazionale Esteban Ocon (RP Force India) nono a 1.762, mentre è decimo lo svedese Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) a 1.910.

Gli ultimi minuti della FP2, come sempre, sono stati dedicati alle simulazioni di passo gara che hanno messo in mostra parecchio graining sulle gomme. Hamilton e Bottas hanno dimostrato di non essere troppo a proprio agio con le Hypersoft, che degradano con rapidità, mentre con Ultrasoft e Soft hanno girato sul piede dell’1:38medio-alto e 1:39. La Ferrari, a sorpresa, si è messa in luce con le gomme marchiate di giallo, mentre è andata meglio con le HS rispetto alle US, procedendo sui tempi delle Mercedes. Red Bull un gradino indietro (anche se Verstappenn ha piazzato uno strepitoso 1:37.7 con le HS a vettura scarica di benzina), con tempi, anche, sull’1:40, ma il fatto che partiranno dalle retrovie li costringerà ad una strategia alternativa, probabilmente Ultrasoft-Soft.

La seconda sessione di prove libere di Sochi, dunque, ha confermato l’ottimo momento di Lewis Hamilton e della sua Mercedes che è apparsa davvero perfetta sul tracciato russo e, dopo qualche settimana, nuovamente la vettura da battere. Ottimi riscontri anche dalla Red Bull che, tuttavia, vedrà i suoi due piloti scattare dal fondo del gruppo domenica in gara, dato che subiranno la penalizzazione per la sostituzione del motore. In casa Ferrari, invece, sembra di essere tornati al sabato di Singapore, con una vettura nervosa e poco performante in curva, per cui segnali non troppo incoraggianti per Vettel che vuole provare a credere ancora al titolo mondiale.

RIEPILOGO TEMPI FP2 GP RUSSIA 2018 F1

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’33″385

2 77 V. Bottas Mercedes 1’33″584

3 33 M. Verstappen Red Bull 1’33″827

4 03 D. Ricciardo Red Bull 1’33″844

5 05 S. Vettel Ferrari 1’33″928

6 07 K. Raikkonen Ferrari 1’34″388

7 11 S. Perez Force India 1’35″122

8 10 P. Gasly Toro Rosso 1’35″137

9 31 E. Ocon Force India 1’35″147

10 9 M. Ericsson Sauber 1’35″295

11 20 K. Magnussen Haas 1’35″331

12 55 C. Sainz Renault 1’35″341

13 16 C. Leclerc Sauber 1’35″432

14 27 N. Hulkenberg Renault 1’35″568

15 08 R. Grosjean Haas 1’35″911

16 28 B. Hartley Toro Rosso 1’36″024

17 14 F. Alonso McLaren 1’36″074

18 2 S. Vandoorne McLaren 1’36″617

19 35 S. Sirotkin Williams 1’36″861

20 18 L. Stroll Williams 1’37″001

