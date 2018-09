LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: prova in linea Under23, indicazioni importanti sul percorso anche per i professionisti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under 23 dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Forse la gara più equilibrata di tutta la settimana iridata: non c’è un grande favorito, ci sarà spazio a continui attacchi e ne uscirà fuori sicuramente un grande spettacolo. Stesso tracciato dei professionisti tranne per il giro finale: 179 chilometri con il consueto tratto in linea e poi quattro giri nel circuito Olympia con a farla da padrone la solita dura salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Attenzione allo sloveno Tadej Podcar, trionfatore al Tour de l’Avenir, che lancia la sfida al colombiano Ivan Ramiro Sosa, già fresco di contratto nel World Tour. Altri nomi pericolosi: quelli di Bjorg Lambrecht (Belgio) e Neilson Powless (USA), entrambi già professionisti. L’Italia ci prova, capitani Andrea Bagioli, Alessandro Monaco e Alessandro Covi: non sarà facile, la lotta per il podio è però apertissima. Appuntamento alle 12 con la partenza dei corridori.













Foto: Facebook Colpack