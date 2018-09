Juventus-Napoli in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Oggi alle ore 18:00 andrà in scena il match più atteso di tutta la Serie A, lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli, secondo anticipo della 7a giornata. La squadra di casa è ancora a punteggio pieno; gli ospiti inseguono a soli 3 punti di distanza e cercheranno di colmare il gap, affidandosi all’estro di Lorenzo Insigne, condottiero degli azzurri nelle ultime uscite. Tra le fila bianconere, l’attenzione, come sempre, sarà rivolta a Cristiano Ronaldo, pronto ad illuminare l’Allianz Stadium con le sue giocate. Con Paulo Dybala in panchina, ad affiancare il portoghese dovrebbero essere Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic. Per quanto riguarda i partenopei, quasi certo del posto da titolare il polacco Arkadiusz Milik, mattatore della partita di mercoledì contro il Parma con una doppietta. Saranno loro i principali protagonisti del match, ma, a fare la differenza in partite così tirate, di solito è la concentrazione di tutta la squadra nel corso dei 90′ di gioco.

Sulla carta i piemontesi sembrano leggermente favoriti, anche se è davvero difficile fare previsioni. Il canovaccio tecnico della partita dovrebbe seguire, grossomodo, quello visto negli incontri della passata stagione: il Napoli a cercare di sviluppare la manovra e la Juve ad aspettare e tentare di far male in ripartenza, sfruttando la qualità straordinaria dei suoi singoli.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus-Napoli: programma, orario di inizio e dove vederla.

SABATO 29 SETTEMBRE

18:00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A o in streaming tramite gli account Sky Go e Now TV

Foto: bestino / Shutterstock.com