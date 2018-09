Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di lunedì 24 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Ultime speranze di medaglia per l’Italia ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Carola Paissoni e Nicholas Mungai proveranno a ribaltare le sorti di una competizione che finora non ha affatto arriso ai colori azzurri, dato che nessun rappresentante del Bel Paese finora è riuscito ad andare oltre il terzo turno.

La Paissoni è un’atleta in grande crescita e sta dimostrando nel corso dei mesi di poter lottare ad armi pari con tutti nella categoria -70 kg. Ai Mondiali 2018, però, il sorteggio le ha riservato una pool di ferro: dopo il primo turno sulla carta agevole contro la Niragira, atleta del Burundi, dovrà sfidare la canadese Zupancic e verosimilmente la brasiliana Portela, numero 1 al mondo, nella sua stessa parte del tabellone.

Le servirà un’impresa, dunque, per giocarsi il podio e lo stesso discorso vale per Mungai (-90 kg), che potrebbe disporre di due incontri tutto sommato agevoli per scaldare i motori in vista delle sfide complesse contro il serbo Majdov, detentore del titolo, ed eventualmente lo spagnolo Sherazadishvili.

Le gare seguiranno il consueto format con le eliminatorie al mattino a partire dalle 8.00 ora italiana e il final block con semifinali e finali a partire dalle ore 14.00. Sarà possibile seguire i Mondiali 2018 di judo in diretta tv su Sportitalia oppure in diretta streaming sul canale YouTube della federazione internazionale.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 24 settembre

Ore 8.00-11.30: eliminatorie -70 kg F e -90 kg M

Ore 14.00-16.00: final block -70 kg F e -90 kg M

ITALIANI IN GARA: Carola Paissoni (-70 kg) e Nicholas Mungai (-90 kg)













Foto: Fijlkam