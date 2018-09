LIVE Judo, Mondiali 2018 in DIRETTA: Nicholas Mungai e Carola Paissoni ultime carte azzurre

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. L’Italia si gioca oggi, lunedì 24 settembre, le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito. Toccherà a Carola Paissoni e Nicholas Mungai provare a risollevare l’Italia dalle sabbie mobili e a regalare al Bel Paese una soddisfazione in una competizione tutt’altro che memorabile finora per l’Italia. La Paissoni sarà impegnata in una pool di ferro nella categoria -70 kg e affronterà al primo turno la Niragira, atleta del Burundi, per poi fiondarsi un un tabellone che le pone davanti la canadese Zupancic e la brasiliana Portela, numero 1 del ranking. Mungai, dal canto suo, avrà un inizio soft con l’atleta del Benin, Dossou Yovo, ma nel suo versante si troverà di fronte il serbo Majdov, oro ai Mondiali 2017, e lo spagnolo Sherazadishvili. La classe dei due giovani talenti azzurri, tuttavia, è indiscussa. E una sorpresa positiva riabiliterebbe un’Italia che finora stenta a spiccare il volo nel torneo. Seguite con noi, a partire dalle 8.00 ora italiana, le emozioni della quinta giornata dei Mondiali 2018 di judo con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.29: La polacca Pogorzelec si impone grazie ad un waza-ari nei confronti dell’uzbeka Nazarova.

8.25: Nella categoria (-90 kg maschile) vittoria del polacco Kuczera che con un waza-ari ha la meglio nei confronti dell’israeliano Kochman. Vittoria sempre con un waza-ari del cinese Bu contro lo spagnolo Nacimiento.

8.23: Inizia la gara femminile dei -70kg con Nazarova (Uzbekistan) opposta alla polacca Pogorzelec (Polonia).

8.20: Vittorie per il francese Diesse, contro il canadese Burt, (ippon) e del turco Ozerler sempre per ippon contro il guineano Millimono.

8.17: Vittoria per l’islandese Blondal contro il pakistano Khan superando con un Ippon il suo avversario. Per quanto riguarda i nostri colori, bisognerà attendere in quanto Mungai è inserito nell’ultimo blocco mentre Carola Paissoni inizierà la sua avventura quando sarà terminata la fase dei preliminati degli uomini

8.14: Altro match che si conclude e che vede la vittoria del dominicano Florentino contro l’olandese Smink per ippon. Altro ippon per il peruviano Gallareta che si libera del congolese Le Beau.

8.09: Missione compiuta anche per il ceco Jiri Petr a segno con un ippon sul lituano Nenartavicius, recuperando alla grande dopo un punto di penalità.

8.06: Lo statunitense Brown si impone contro il finlandese Alli con un magnifico Ippon. Lo stesso score in favore dell’olandese Van t End che si impone contro l’egiziano Hazem.

8.03: Arriva la prima vittoria del bielorusso Varapayeu che con un Ippon conclude il proprio incontro contro Uera.

7.55: Tra poco si comincia. Saranno gli atleti (-90 kg) a iniziare questa giornata di incontri.

7.50: Un’edizione come detto scarna per i colori azzurri che sono ancora a secco di medaglie e le chance sono sempre meno…

7.46: I match prenderanno il via alle 8.00 con l’azzurra Paissoni che sarà sul tatami nel terzo incontro in programma della pool A contro la Niragira mentre Mungai è nella pool D opposto a Dossou Yovo.

7.45: Un percorso, quindi, molto complicato per entrambi gli azzurri che per sognare una medaglia dovranno superarsi.

7.41: Mungai, dal canto suo, avrà un inizio soft con l’atleta del Benin, Dossou Yovo, ma nel suo versante si troverà di fronte il serbo Majdov, oro ai Mondiali 2017, e lo spagnolo Sherazadishvili. La classe dei due giovani talenti azzurri, tuttavia, è indiscussa

7.38: La Paissoni sarà impegnata in una pool di ferro nella categoria -70 kg e affronterà al primo turno la Niragira, atleta del Burundi, per poi fiondarsi un un tabellone che le pone davanti la canadese Zupancic e la brasiliana Portela, numero 1 del ranking. Mungai.

7.35: Toccherà a Carola Paissoni e Nicholas Mungai provare a risollevare l’Italia dalle sabbie mobili e a regalare al Bel Paese una soddisfazione in una competizione tutt’altro che memorabile finora per l’Italia.

7.32: L’Italia si gioca oggi le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito.

7.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontro dei Mondiali 2018 di judo a Baku.

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF