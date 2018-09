Italia-Olanda stasera in tv, Mondiali volley 2018: a che ora inizia e su che canale vederla

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE PARTITE DI OGGI AI MONDIALI (DOMENICA 23 SETTEMBRE)

Stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Olanda, partita che chiuderà la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale, già certa del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderà in campo senza particolari pressioni e proverà a regalare gioie ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano: l’obiettivo è quello di salutare il capoluogo lombardo nel miglior modo possibile ma il CT Chicco Blengini dovrà operare anche un po’ di turnover per fare rifiatare i suoi uomini, approfittando anche del fatto che questa partita non ha alcuna valenza per la classifica generale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Olanda

ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Valerio Origo