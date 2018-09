Golf, Ryder Cup 2018, Tony Finau: “Volevo essere il primo a scendere in campo”, Garcia: “E’ soltanto il primo giorno”

Scattata a Parigi l’edizione 2018 della Ryder Cup. La grande e storica sfida che vede gli uni difronte agli altri i migliori golfisti europei ed americani. Sin dal venerdì lo spettacolo non si è fatto attendere, con lo statunitense Tony Finau sugli scudi nella mattina. L’esordiente ha così commentato la vittoria nel fourball in coppia con Brooks Koepka: “E’ stato grandioso ed importante vincere il primo punto. Abbiamo parlato con il capitano chiedendo di essere schierati nel primo match perchè volevamo lasciare subito il segno su questa Ryder Cup”, commenta Finau.

“Credo sia stato un gran bel punto, come giusto che sia dopo un match del genere. Abbiamo recuperato 2 colpi di ritardo e di questo siamo entusiasti”, dichiara Koepka, che sale ad un record di 4-1 nella Ryder.

Più tardi, Sergio Garcia ha superato per punti realizzati una leggenda del golf, il suo compianto connazionale Seve Ballesteros. Alla BBC ha dichiarato: “Significa tanto stargli davanti in termini di punti individuali nella mia carriera, ma il punteggio del team è molto più importante. E’ storico. Abbiamo fatto lo sweep (swept nell’originale, N.d.R.) agli USA, e non è mai successo prima, quindi è ovviamente un grande momento, ma è soltanto il primo giorno. Dobbiamo assicurarci di essere davanti per domenica“.

Tiger Woods sempre alla BBC: “E’ spiacevole e frustrante per me e Pat non aver contribuito al risultato del team. Quando perdi un punto, ti senti come se avessi sì contribuito, ma per il team sbagliato“.

Rory McIlroy (BBC): “I ragazzi hanno parlato in settimana ed è stata un po’ una cosa dell’ultimo minuto quella del giocare insieme a Poulter. Abbiamo giocato bene insieme a Medinah, lo abbiamo fatto a Gleneagles. E’ stato piacevole tornare là fuori con loro e portare un altro punto all’Europa“.

