F1, GP Singapore 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 15 settembre si disputano le qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Marina Bay, tra le anguste vie e i muretti di un circuito cittadino, si assegnerà la fondamentale pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo, tutti vogliono scattare davanti visto che su questa pista è davvero difficile fondamentale e partire dalla prima piazzola è cruciale se si vogliono cullare dei sogni di vittoria. Battaglia a tutto campo perché ci sono diversi piloti che possono puntare al massimo obiettivo e sicuramente si fronteggeranno in una qualifica rovente, non si può perdere neanche un minuto.

Sebastian Vettel ieri non si è ben comportato nelle prove libere e va a caccia di un ruggito per tenere aperta la corsa verso il titolo iridato, Kimi Raikkonen ha risposto presente e darà battaglia, le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo sono rinate, Lewis Hamilton cerca il colpo gobbo al volante della sfavorita Mercedes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP SINGAPORE 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Singapore saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 20.00.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 16.40, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45.













