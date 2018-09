F1, GP Singapore 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Domani, sabato 15 settembre, andranno in scena le qualifiche del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Sotto le luci artificiali di Marina Bay, il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti.

La Ferrari non può concedersi altri errori e deve vincere. I 30 punti di ritardo nella graduatoria riservata ai piloti e i 25 in quella costruttori non invitano ad una strategia di controllo. La gara asiatica sarà un passaggio importante perché su questo circuito ci si aspetta una SF71H particolarmente efficace. La monoposto italiana infatti, lungo il tortuoso tracciato cittadino illuminato dalle luci artificiali, ha spesso messo in scena risultati considerevoli che possono dunque alimentare le speranze in casa del Cavallino Rampante. Ferrari che, in questo senso, spera di avere anche un’alleata: la Red Bull. La macchina di Milton Keynes, vincitrice a Monaco, potrebbe inserirsi nella lotta tra le Rosse e le Frecce d’Argento e dunque spetterà a loro essere l’ago della bilancia nella sfida eterna tra i due team.

Il sabato a Singapore sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre nelle giornate di sabato e domenica saranno previste repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire tutto il weekend del Gran Premio di Singapore anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo del fine settimana, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Replica su TV8: ore 20.00

Repliche su SkySportF1: ore 16.40, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45













