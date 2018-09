LIVE F1, GP Singapore 2018 in DIRETTA: a che ora cominciano FP3 e qualifiche e su che canale vederle in tv

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di fare sul serio a Marina Bay, dato che sono in arrivo le importantissime qualifiche del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Su un tracciato cittadino, come si sa, sorpassare è sempre complicato, e partire davanti a tutti rischia di diventare quasi decisivo. Si annuncia una battaglia sul filo dei millesimi tra Ferrari, Mercedes e Red Bull, per cui andiamo a conoscere nel dettaglio il programma della giornata e come seguirlo in tv o streaming.

Qual è il programma del sabato del GP di Singapore?

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Su quali canali si potranno vedere le qualifiche?

Il sabato di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre sarà visibile una replica su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre).

A che ora e dove sono previste le repliche?

Replica qualifiche su TV8: ore 20.00

Repliche qualifiche su SkySportF1: ore 16.40, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45

Come si potrà seguire la giornata in streaming?

Il sabato di Marina Bay si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per gustarsi la terza sessione di prove libere e le qualifiche anche su smartphone, pc e tablet.

Cosa propone OA Sport?

Il nostro sito, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo sul filo dei millesimi nella notturna di Singapore.

