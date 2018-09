F1, GP Italia Monza 2018: risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti, Hamilton vicino, 3° Raikkonen

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP DI F1 A MONZA DALLE 15.00

Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a +0″603) davanti a Max Verstappen (a +0″879) sulla Red Bull. Si preannunciano qualifiche (ore 15.00) scoppiettanti con i due grandi rivali vicinissimi e con le stesse possibilità di giocarsi la pole. E se dovesse piovere ci sarà ulteriore incertezza.

DUELLO KIMI – LEWIS – Nei primi minuti poca attività, solo la McLaren con Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne in pista. Traiettoria ancora un po’ umida in alcuni punti di frenata, come la prima variante, che consiglia ai top team di attendere prima di avventurarsi sul tracciato. Dopo 15′ Raikkonen dà segnali di grande vitalità siglando un ottimo crono d’attacco (1’21″399 con supersoft), mettendosi alle spalle Hamilton (1’21″692, supersoft), mentre Vettel (terzo, supersoft) si ferma a 606 millesimi dal compagno di squadra, commettendo qualche errore di troppo in frenata. A completare il quadro Bottas a 0″841 dalla vetta. Lewis non ci sta e, pennellando nel t3, si porta davanti a tutti con 7 millesimi di vantaggio su Kimi. Arrivano le Red Bull: Verstappen (gomme soft) in terza piazza a +0″424 (scavalcando Vettel), Ricciardo è sesto a +0″918 dal leader. Da sottolineare la prestazione dell’olandese.

LA RISPOSTA DI VETTEL – Sebastian si esibisce in un secondo run da paura, volando letteralmente nel secondo settore: 1’20″509 (supersoft) per la Rossa al secondo tentativo con 173 millesimi di vantaggio sul teammate Raikkonen. Un uno-due del Cavallino, con il tedesco che sottolinea come nell’ultimo settore ci sia ancora margine. Si attende la Mercedes ed Hamilton a 10′ dal termine suona la campana portandosi a +0″081 dal teutonico, inserendosi tra le due Rosse. Considerevole, in questo senso, il distacco di Bottas di 0″603 dalla Ferrari, tenendo conto anche della differenza con il compagno di squadra.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 3 – GP ITALIA 2018 – FORMULA UNO

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel (SS) Ferrari 1’20″509 18 2 44 L. Hamilton (SS) Mercedes +00″081 1’20″590 14 3 07 K. Raikkonen (SS) Ferrari +00″173 1’20″682 16 4 77 V. Bottas (SS) Mercedes +00″603 1’21″112 18 5 33 M. Verstappen (SS) Red Bull +00″879 1’21″388 12 6 20 K. Magnussen (SS) Haas +01″502 1’22″011 11 7 31 E. Ocon (SS) Force India +01″546 1’22″055 12 8 03 D. Ricciardo (SS) Red Bull +01″801 1’22″310 15 9 16 C. Leclerc (SS) Sauber +01″804 1’22″313 17 10 08 R. Grosjean (SS) Haas +01″848 1’22″357 12 11 11 S. Perez (SS) Force India +01″977 1’22″486 13 12 10 P. Gasly (SS) Toro Rosso +02″122 1’22″631 19 13 55 C. Sainz (SS) Renault +02″228 1’22″737 15 14 35 S. Sirotkin (SS) Williams +02″269 1’22″778 20 15 18 L. Stroll (SS) Williams +02″351 1’22″860 17 16 9 M. Ericsson (SS) Sauber +02″373 1’22″882 22 17 14 F. Alonso (SS) McLaren +02″383 1’22″892 19 18 2 S. Vandoorne (SS) McLaren +02″478 1’22″987 16 19 27 N. Hulkenberg (S) Renault +02″640 1’23″149 8 20 28 B. Hartley (SS) Toro Rosso +02″655 1’23″164 19













CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI