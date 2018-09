F1 LIVE, DIRETTA Qualifiche GP Italia Monza: Vettel davanti dopo il Q1, cielo plumbeo…

Alle ore 15.00 scatteranno le qualifiche del GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputerà sullo storico circuito di Monza. In Brianza è piovuto tutta notte e l’acqua potrebbe scendere anche nel pomeriggio proprio mentre si definirà la griglia di partenza e si assegnerà la pole position, come era già successo in Ungheria e in Belgio. Nelle ultime due occasioni Lewis Hamilton ne aveva beneficiato ma questa volta la Ferrari non vuole farsi trovare impreparata di fronte al proprio pubblico e Sebastian Vettel cerca un colpo importante per rispondere allo storico rivale: la battaglia per il titolo iridato è ormai entrata nel vivo e la gara di Monza potrebbe davvero essere importante per le dinamiche dell’intera stagione.

15.28 Il graffio di Hamilton. 1’19″794, davvero sensazionale e per certi versi sorprendente…La Mercedes scopre le carte…

15.26 Hamilton già in pista, esce ora dai box Vettel.

15.25 Iniziata la Q2, che durerà 15 minuti.

15.24 Sull’asciutto la Ferrari ha qualcosa in più e non lo scopriamo adesso. Hamilton, tuttavia, sta davvero dando tutto e potrebbe dare del filo da torcere a Raikkonen per agguantare la prima fila. Il britannico sta surclassando il compagno di squadra Bottas.

15.22 E il meteo? Per ora il tempo regge, resta nuvoloso. Non resta che sperare…

15.20 Sebastian Vettel (Ferrari) chiude davanti a tutti la Q1 in 1’20″542, precedendo Raikkonen e Hamilton rispettivamente di 180 e 268 millesimi. Seguono Ricciardo, Bottas, Verstappen, Ocon, Sainz, Magnussen e Hulkenberg. 14° Alonso.

15.19 Eliminati, dal 16° al 20° posto, Perez, Leclerc, Hartley, Ericsson e Vandoorne.

15.18 Ricciardo sale in quarta posizione a 7 decimi da Vettel.

15.17 Alonso sale in decima piazza e dovrebbe essere salvo.

15.16 Hamilton si migliora e si porta a 0.268 da Vettel, dunque molto vicino a Raikkonen che si trova a 0.180 dal compagno di squadra.

15.15 I piloti a rischio eliminazione.

15.13 Le velocità di punta. Ferrari e Force India davanti a tutti.

15.12 Entra ora Ricciardo, che dovrà comunque partite dal fondo dello schieramento dopo la penalità ricevuta per la sostituzione del motore.

15.11 Tempone di Vettel! Il tedesco scende a 1’20″542, 256 millesimi meglio di Raikkonen. Hamilton a mezzo secondo, Bottas quarto a 8 decimi. Ancora nessun tempo per Ricciardo, Alonso è 15° e rischia l’eliminazione.

15.10 Raikkonen si migliora, ma resta a 4 centesimi da Vettel, che ora sta spingendo al massimo…

15.08 ECCO VETTEL! Si porta in testa con il crono di 1’20″758, 0.179 meglio di Raikkonen. Hamilton a mezzo secondo, ma sarà una qualifica lunghissima, con il rischio pioggia sempre incombente.

15.07 Hamilton perde tanto nell’ultimo secondo e chiude secondo a 0.384 da Raikkonen.

15.06 Ora è Hamilton ad andare a caccia del tempo.

15.04 Il miglior tempo è di Kimi Raikkonen in 1’20″937, ben 641 millesimi meglio di Sebastian Vettel.

15.03 Tantissimo traffico. Si lanciano Vettel e Raikkonen.

15.02 Subito in pista le Ferrari di Vettel e Raikkonen.

15.00 INIZIATE LE QUALIFICHE CON LA Q1! Verranno eliminati i primi 5 piloti.

14.59 Altissima la probabilità di pioggia, 80%. Hamilton già gongola…

14.58 La Ferrari deve sperare che fino alle 16.00 non piova. Sembra incredibile quanto un elemento naturale possa condizionare un evento sportivo dove la tecnologia la fa da padrona, eppure è proprio così…Con l’asfalto bagnato cambia tutto (in peggio per la Rossa).

14.56 Tra 4 minuti la Q1. Logico che tutti scenderanno subito in pista per stampare il tempo e scongiurare il possibile arrivo della pioggia.

14.54 Le nuvole paiono allontanarsi. Bisogna incrociare le dita. Sotto la pioggia, Hamilton ha dimostrato più volte di essere due spanne sopra tutti.

14.52 Cresce l’attesa, caldissimi tifosi della Ferrari.

14.50 Queste nuvole davvero non promettono nulla di buono…Oggi pomeriggio era atteso un miglioramento, ma evidentemente la sorte continua ad essere dalla parte di Lewis Hamilton e della Mercedes…

14.48 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP d’Italia di F1 a Monza.