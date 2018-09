F1, GP Italia Monza 2018: oggi le qualifiche. Programma, orari e tv

Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2018, è già tempo di fare sul serio sul tracciato di Monza. Arrivano le qualifiche che, come abbiamo visto in questa annata, sono sempre imprevedibili (anche per colpa del meteo) e sul filo del rasoio, visto l’equilibrio tra Ferrari e Mercedes. Sul circuito più veloce del mondo andranno in scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di domani, e inizieranno alle ore 15.00. Come ogni sabato, tuttavia, il programma prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 12.00.

Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del sabato di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni. La giornata, come sempre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione le qualifiche saranno visibili anche IN CHIARO SULLA RAI e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport del sabato del GP d’Italia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Sabato primo settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 14.55 Qualifiche – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI2 HD

Repliche:

ore 00.00 su SkySport1

ore 18.30, 20.30, 22.15, 00.00 e 02.15 su SkySportF1

