Vuelta a Espana 2018, la tappa di oggi (sabato 1° settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Sarà finalmente la volta di Peter Sagan? Alla Vuelta oggi, sabato 1 settembre, va in scena l’ottava tappa: da Linares ad Almadén, per un totale di 195,1 km. Probabile un arrivo in volata, nonostante un percorso abbastanza mosso e che vede gli ultimi 2000 metri tutti in leggerissima salita. Altimetria dunque ideale per il campione del mondo, che appare però in uno stato di forma non eccezionale. Possibilità ovviamente anche per il nostro Elia Viviani che cerca la doppietta.

La partenza è programmata alle 12.10, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.55 e le 17.30, in base alla media oraria. La settima frazione della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Ottava tappa Vuelta a España 2018

Sabato 1 settembre

Linares – Almadén 195,1 km

Partenza: 12.10

Arrivo: 16.55-17.30 circa

Altimetria













Foto: Valerio Origo