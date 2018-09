F1, GP Italia Monza 2018: come vedere le qualifiche gratis e in chiaro. Programma e orari sulla RAI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI MONZA DALLE 12.00

La Formula Uno torna sugli schermi della Rai per la prima volta dopo la fine della stagione 2017 in occasione del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale. Il duello infinito tra la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton verrà trasmesso sulla tv pubblica italiana per la prima volta in stagione, permettendo così agli appassionati italiani di seguire il weekend di gara brianzolo in chiaro. Il tedesco della Rossa deve inseguire in classifica il Re Nero, che dopo la gara di Spa è distante 17 lunghezze. La corsa di Monza assume una valenza fondamentale nella lotta che porterà uno tra Vettel e Hamilton al quinto titolo della carriera, visto che tra due settimane comincerà il rush finale del campionato nelle trasferte asiatiche che l’anno scorso sono state fatali alla Ferrari.

L’emittente nazionale sta trasmettendo in chiaro l’intero weekend di gara in diretta sui propri canali di riferimento: Rai Sport, Rai 2 e Rai 1. Le qualifiche verranno trasmesse in chiaro a partire dalle ore 15.00 su Rai 2 e TV8. Sarà possibile seguire in diretta l’evento anche in streaming sulla piattaforma web gratuita Rai Play. OASport vi propone la consueta DIRETTA LIVE testuale integrale delle qualifiche con aggiornamenti in tempo reale.

SABATO 1 SETTEMBRE

Ore 14.55 Qualifiche – Diretta TV8 e RAI2 HD

erik.nicolaysen@oasport.it

