F1, Nico Rosberg: “La Ferrari ha la miglior macchina e il miglior motore. Hamilton incostante, Vettel troppo sicuro di sé”

Ci sono tanti spettatori interessanti e di grido tra il pubblico di Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Tra questi un ex pilota con un titolo iridato conquistato nel 2016 e capace di battere Lewis Hamilton, correndo con la sua stessa macchina.

Gli indizi forniti sono sufficienti per identificare il tedesco Nico Rosberg che, due anni fa, vinse e sul podio si mise a canticchiare uno dei motivetti preferiti dall’italiano medio. Quel “po po po” di “calcistica memoria“, vero e proprio DNA dell’essere del Bel Paese. Un gesto spontaneo quello di Rosberg dettato dalla sua esperienza di vita in Italia e non per certo per rabbonirsi il pubblico.

Con la solita franchezza Nico ha risposto alle domande della Gazzetta dello Sport sul campionato in corso che vede in vetta Hamilton con 17 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel: “La Ferrari sta andando forte ma alla fine contano i punti ed in testa al campionato ci sono Lewis e le Frecce d’Argento. Sono molto sorpreso però come il Cavallino sia stato in grado di essere così veloce. Oggi possiede la macchina migliore e il miglior motore sullo schieramento. Impressionante. Troppo bravi“, ammette Nico che aggiunge: “Sicuramente la sfida tra me e Hamilton alzava il limite. Ma ritengo che il merito sia soprattutto della Rossa che ha svolto un lavoro incredibile. Maurizio Arrivabene e il signor Marchionne hanno dato fiducia ai giovani italiani, allontanando le superstar straniere. E il team funziona perfettamente“.

E poi su chi sia migliore tra Hamilton e Vettel la risposta è la seguente: “Per me Lewis è il più veloce in assoluto ma non ho mai corso in squadra con Seb. Il suo difetto è quello della costanza, ha periodi che durano 2 0 3 GP dove non si trova, sono opportunità da sfruttare ma Sebastian non è stato capace di farlo. Il teutonico è un gran lavoratore, cura i dettagli ma forse a volte è troppo sicuro di sé, come abbiamo visto l’anno scorso a Baku. Tenda a dare la colpa agli altri“.

E sull’esito della gara brianzola: “Vince Vettel davanti a Raikkonen e a Hamilton. Uno-due Ferrari. Ci stareste?”.













