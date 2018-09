F1, UFFICIALE: Antonio Giovinazzi correrà per l’Alfa Romeo-Sauber nel Mondiale 2019. Un pilota italiano torna nel Circus

Mancava solo l’ufficialità ma le voci dal paddock erano piuttosto insistenti. Oggi è arrivata la conferma: Antonio Giovinazzi correrà nel prossimo Mondiale di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo twitter del team italo-svizzero che così rende nota la line-up dei piloti del campionato 2019. Toccherà al 24enne nativo di Martina Franca affiancare Kimi Raikkonen dall’anno venturo.

🚨 CONFIRMED: 2019 Driver Line-up Locked In 🚨@Anto_Giovinazzi will be an Alfa Romeo Sauber F1 Team driver from 2019 Antonio will line-up alongside #Kimi7 for us next season Who's excited to see these two together?#WelcomeGio #f1 @F1 pic.twitter.com/dipRGvNyZa — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) September 25, 2018

Vice-campione del mondo in GP2 (attualmente il campionato è la F2 ed è la categoria propedeutica al Circus) e terzo pilota della Ferrari, Antonio ha finalmente trovato un sedile in pianta stabile, dopo aver sfiorato la F1 l’anno scorso nei GP in Australia e in Cina, sempre con la squadra rossocrociata, con risultati non entusiasmanti. Giovinazzi ha la sua occasione, prendendo il posto dello svedese Marcus Ericsson, nonostante le coperture finanziare di cui godeva lo svedese. In questo senso, avrà pesato il volere del Cavallino Rampante, legato chiaramente alla squadra che porta il marchio “Alfa” non solo per questioni di marketing.

Con questa novità, l’Italia ritrova un pilota nella massima categoria dell’automobilismo dopo l’ultima esperienza di Vitantonio Liuzzi e Jarno Trulli nel 2011. Un lungo digiuno finalmente interrotto.













