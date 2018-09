F1, Antonio Giovinazzi: “Un sogno che diventa realtà. Da italiano è un onore enorme rappresentare un brand come Alfa Romeo”

Una notizia lieta per l’automobilismo italiano: Antonio Giovinazzi sarà alla guida dell’Alfa Romeo-Sauber a partire dal Mondiale 2019 di Formula Uno e così un pilota tricolore torna a cimentarsi in pianta stabile nel meglio possibile che c’è sulle quattro ruote dopo 8 anni. Il giovane racing driver nostrano aveva assaporato il Circus l’anno passato, disputando due GP (Australia e Cina) sempre con la Sauber, in sostituzione del tedesco Pascal Wehrlein (infortunato).

Dopo una lunga esperienza in qualità di terzo pilota della Ferrari, scendendo in pista in stagione anche in alcune sessioni di prove libere con la monoposto italo-svizzera, Giovinazzi ha coronato il proprio sogno: “Quando da bambino mi chiedevano cosa volessi fare da grande la mia risposta era: il pilota di F1. Oggi quello che sognavo da bambino si realizza e dal prossimo anno avrò l’onore di essere pilota del team Alfa Romeo-Sauber. Mi aspetta una nuova sfida da affrontare con impegno, passione e sacrificio, perchè qualunque obiettivo si può realizzare quando sei disposto a dare tutto il tuo impegno e le tue energie. Io lo farò. Lo farò per tutte le persone che credono in me. Melbourne ci aspetta!”, le parole del 24enne di Martina Franca, sui suoi canali social.

Successivamente, attraverso un comunicato ufficiale del team, Antonio ha aggiunto: “Da italiano è un onore enorme rappresentare un brand così iconico e di successo nel nostro sport come Alfa Romeo. Vorrei ringraziare la Scuderia Ferrari e il team Alfa Romeo-Sauber per avermi concesso questa grande opportunità. Sono molto motivato e non vedo l’ora di lavorare assieme al mio team per raggiungere grandi risultati assieme”.













