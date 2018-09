F1: Kimi Raikkonen correrà in Alfa Romeo-Sauber due anni. Antonio Giovinazzi potrebbe essere il suo compagno di squadra

Minuti infuocati quelli sulla via che porta a Maranello. Dopo l’annuncio dell’addio di Kimi Raikkonen e dell’ingaggio di Charles Leclerc in Rosso, è arrivata la notizia che il finlandese, campione del mondo nel 2007 con il Cavallino Rampante (ultimo titolo della Rossa), correrà altre due stagioni con l’Alfa Romeo-Sauber. “Contento di tornare dove tutto è cominciato“, le sue parole su Instagram, visto che Kimi ha fatto il suo esordio nel Mondiale di Formula Uno proprio con la monoposto elvetica nel 2001.

Al suo fianco, anche se non ci sono conferme, ci potrebbe essere il nostro Antonio Giovinazzi. Un arrivo particolarmente gradito al Team Principal della squadra italo-svizzera Frédéric Vasseur che ha così commentato: “La firma di Raikkonen rappresenta un importante passo del nostro progetto e ci avvicina al nostro obiettivo di fare costanti progressi nel prossimo futuro. L’indubbio talento di Kimi e la sua immensa esperienza in F1 non aiuterà solo lo sviluppo della macchina, ma accelererà anche lo sviluppo e la crescita di tutta la squadra. Insieme, inizieremo il 2019 con basi solide, guidati dalla determinazione di combattere per risultati che contento” (fonte: sportmediaset).













