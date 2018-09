Ciclismo, Mondiali 2018 oggi: programma, orari e tv di venerdì 28 settembre. Tutti gli italiani in gara

Oggi (venerdì 28 settembre) si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa dura e spettacolare, con i corridori che si sfideranno su un percorso di 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, che presenterà, come per i professionisti, le dure salite di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e Igls (7,9 km al 5,7%), quest’ultima da ripetere quattro volte. L’Italia porterà una squadra competitiva, con gli azzurri che sono pronti a dare battaglia per il podio.

La partenza della corsa è fissata alle 12.10, mentre l’arrivo è previsto alle 16.50 circa. La gara sarà trasmessa in diretta tv integrale su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Venerdì 28 settembre

Prova in linea maschile Under23: Kufstein-Innsbruck 179,9 km

Partenza: 12.10

Arrivo previsto: 16.50 circa

Italiani in gara: Andrea Bagioli, Samuele Battistella, Alessandro Covi, Alessandro Fedeli, Alessandro Monaco, Matteo Sobrero

Foto: Facebook Colpack