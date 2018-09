Ciclismo, Mondiali 2018: Davide Formolo si tira fuori dai giochi? Cassani chiamato all’ultimo ballottaggio

Davide Formolo si sarebbe chiamato fuori dalla corsa verso una maglia azzurra per i Mondiali 2018 di ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck. L’indiscrezione riportata da tuttobiciweb arriva direttamente da Cesenatico dove era posto l’arrivo del Memorial Pantani, corsa vinto da Davide Ballerini e con Vincenzo Nibali grande protagonista nel finale. Il veronese ha invece concluso in ultima posizione a quattro minuti di distacco dal gruppo di testa e dunque, con grande senso di responsabilità e con la massima serietà, avrebbe parlato col CT Davide Cassani dichiarando di non essere nella condizione fisica giusta per disputare al meglio un Mondiale e per essere utile alla squadra.

A questo punto l’uomo della Bora Hansgrohe non dovrebbe andare in Trentino insieme ai compagni per l’ultimo ritiro di preparazione e dunque la Nazionale si è ridotta a dieci elementi (8 saranno i titolari, 2 le riserve). Cassani deve sciogliere l’ultimo dubbio: Gianluca Brambilla oggi ha disputato una buonissima prova e potrebbe aver superato nelle gerarchie Dario Cataldo (colpito da un crampo mentre era in fuga) e Giovanni Visconti.

CLICCA QUI PER I CONVOCATI DELL’ITALIA AI MONDIALI 2018













Foto: Valerio Origo