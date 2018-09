Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari delle finali e come vederle in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA, MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Oggi domenica 30 settembre si disputano le finali ai Mondiali 2018 di volley maschile al Pala Alpitour di Torino. Alle ore 21.15 riflettori puntati su Brasile e Polonia che si sfideranno per il titolo iridato proprio come quattro anni fa, i biancorossi cercheranno di difendere il titolo contro i Campioni Olimpici. Nel pomeriggio, invece, USA e Serbia scenderanno in campo per contendersi la medaglia di bronzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi ai Mondiali 2018 di volley maschile (domenica 30 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

17.00 Finale per il terzo posto – Serbia vs USA

21.15 Finale Mondiali 2018 volley maschile – Brasile vs Polonia

BRASILE-POLONIA, FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play. La finalina per il bronzo andrà invece su RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo