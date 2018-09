Beach soccer, Superfinal Euroleague Alghero 2018: Italia-Ucraina 6-5 dts. Azzurri in finale dopo otto anni!

L’Italia torna in finale nella Superfinal di Euroleague di beach soccer dopo otto anni, ed a tredici di distanza dall’unico titolo europeo in bacheca: la nazionale italiana ha battuto oggi, nell’ennesima gara per cuori forti, l’Ucraina ai supplementari per 6-5. Domani nell’atto conclusivo gli azzurri se la vedranno con la Spagna.

Scesi in campo consapevoli di dover vincere per agguantare la finalissima, dato il successo della Russia sulla Bielorussia per 2-1 neo tempi regolamentari, gli azzurri hanno dominato il primo tempo, concretizzando nel finale di frazione grazie alle reti di Gori al 10′ ed al rigore trasformato da Zurlo all’11’.

La sfida pare mettersi in discesa in apertura di seconda frazione, col 3-0 di Gori al 3′, ma Khyzhniak al 5′ trova l’1-3. Al 7′ Di Palma riporta l’Italia a +3, ma all’11’ ancora Khyzhniak sigla il 2-4. Pochi secondi dopo, però, la tripletta di Gori fa respirare gli azzurri portandoli sul 5-2 agli ultimi 12′.

Nel terzo parziale di gara però l’Ucraina fa la voce grossa, accorciando prima al 5′ con Makeiev, e portandosi sul 4-5 con lo stesso Makeiev all’8′. La rimonta ucraina si concretizza al minuto 11, grazie ad un rigore del solito Khyzhniak, alla personale tripletta, che porta la contesa ai supplementari.

Bastano però 32″ a Gori per calare il personale poker e riportare avanti l’Italia sul 6-5. L’Ucraina non rientra più, può scattare la festa azzurra. Domani alle ore 17.45 è in programma la finalissima Italia-Spagna, sfida tra le due nazionali che hanno vinto i rispettivi gironi eliminatori: in palio il titolo continentale.













Foto: fiorentini massimo shutterstock

