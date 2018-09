LIVE Italia-Spagna beach soccer, Finale Euro League 2018 in DIRETTA: azzurri per fare la storia ad Alghero!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale dell’Euro League 2018 di beach soccer. Ad Alghero (Sassari) andrà in scena l’atto conclusivo degli Europei di questo sport, la nostra Nazionale va a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico e si preannuncia una partita estremamente combattuta e avvincente aperta ad ogni risultato. Gli azzurri vogliono tornare a vincere a 13 anni di distanza dall’unico trionfo continentale, Ramacciotti e compagni hanno tutte le carte in regola per festeggiare ma gli iberici saranno davvero molto difficili da battere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale dell’Euro League 2018 di beach soccer: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: carotenuto fiorentini massimo shutterstock