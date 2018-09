Basket 3×3, Europei 2018: Italia in cerca di conferme dopo il titolo mondiale, tra gli uomini favorita la Serbia

Forse le parole più giuste sugli Europei di basket 3×3 le ha dette l’allenatrice della Nazionale italiana, Angela Adamoli: “Siamo favorite? Nel 3×3 i pronostici vengono sempre stravolti: basta dire che la Russia, vicecampione del mondo, non è riuscita a qualificarsi per questa fase finale“. Alla vigilia della manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 16 settembre, andiamo a scoprire qualcosa in più sui due tornei che si terranno a Bucarest, Romania.

L’Europeo femminile è l’unico che vedrà impegnata l’Italia, visto che i maschi hanno fallito senz’appello la qualificazione. Tre giocatrici su quattro sono quelle dell’oro iridato nelle Filippine: Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella e Marcella Filippi. Non c’è per infortunio Giulia Rulli, sostituita dalla giocatrice dell’Alpo di Villafranca di Verona (Serie A2) Arianna Zampieri. Le azzurre sono nell’intrigante pool D in cui ci si dovrebbe giocare il primo posto con l’Ungheria, visto che i nomi portati dal Belgio non sembrano allo stesso livello delle altre due. Partono tra le favorite anche la Francia (nella pool B con Bielorussia e Repubblica Ceca) e l’Ucraina, che però ha la Spagna nella pool A (dovrebbero passare entrambe a scapito della Svizzera); a tal proposito, nella formazione spagnola c’è l’ex Schio Nuria Martinez. Le padrone di casa della Romania giocheranno nel gruppo C, con Olanda e Serbia.

Per quanto riguarda il torneo maschile, è la Serbia la naturale favorita, visto che ha un gran numero di giocatori in vetta alle classifiche mondiali individuali e ha inoltre vinto la rassegna iridata, sebbene col brivido. I serbi condividono la pool A con Spagna e Bosnia-Erzegovina, affidandosi al trio delle meraviglie Bulut-Majstorovic-Savic. Curiosità per la Slovenia, terza al Mondiale e col maggior numero di giocatori quotati a livello di 3×3 dopo la Serbia; le avversarie saranno Francia e Svizzera nella pool B. In una competizione che vede assente l’Olanda argento iridato, il ruolo di terza favorita spetta alla Russia, che però dovrà combattere con la Polonia (attenzione: il Michael Hicks della formazione polacca non è l’ex Pesaro e Udine) nella pool D in cui è inserito anche il Belgio. Per la Romania padrona di casa, invece, c’è la pool C con Lettonia e Ungheria.

In entrambi i tornei passano ai quarti le prime due di ogni pool: di lì si procederà all’eliminazione diretta, tutta in programma il 16 settembre.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: pagina Facebook Italbasket