Baseball, Super 6: l’Italia archivia la pratica Belgio soffrendo nel finale

24 ore dopo la brillante vittoria sulla Germania l’Italia del baseball trova una nuova vittoria nel Super 6. Belgio sconfitto per 7-4 e ruolino di marcia che resta immacolato prima del big match contro gli eterni rivali olandesi.

L’Italia parte contratta (con alcuni cambi rispetto a ieri) ed impiega ben 3 inning prima di mettere a referto i primi punti. Chris Colabello ed Alex Liddi battono forte conquistando due basi, sfruttate a pieno dal fuoricampo di Robel Garcia. Il 3-0 indirizza il match verso gli azzurri di Gerali, che poco dopo volano sul 4-0 grazie agli errori della difesa belga. Tuttavia forse il pensiero degli italiani era già rivolto verso il terzo match contro i padroni di casa, ed alcune occasioni sprecate permettono al Belgio di rientrare in partita.

Al sesto inning una valida di Andrew manda a casa base il fratello Beau Maggi per un 5-0 che sembra mettere in sicurezza il discorso vittoria, ma nella parte bassa dell’inning ecco il primo squillo degli avversari. Dopo 79 lanci praticamente perfetti Palumbo viene sostituito da Mazzocchi in una situazione non semplice con due uomini in base ed uno fuori. L’avvio non è dei migliori ed il Belgio segna il primo punto. Tocca dunque a Diego Fabiani, che sigla un settimo inning perfetto, ma capitola all’ottavo sotto i colpi di De Quint e De Wolf. Gerali ricorre dunque a Valerio Simone, ma la situazione si ingarbuglia. Lancio pazzo che vale il 5-2, errore di Simone per il 5-3 e singolo di Poesmans per il -1. Fortunatamente per gli azzurri lo strike out su Goffaux chiude un ottavo inning da dimenticare. La nona ripresa sorride nuovamente all’attacco italiano, che con Chris Colabello e Garcia chiude i conti sul 7-4. Appuntamento dunque a domani con l’attesissimo incontro Italia-Olanda.

Foto: Mattia Reginato FIBS