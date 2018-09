Baseball, Super6 2018: l’Italia vince e convince, sconfitta la Germania per manifesta superiorità

Un’Italia ingorda strapazza la Germania nella prima partita del Super6 2018 di baseball. Match senza storia, azzurri nettamente superiori, autori di ben 5 fuoricampo! I tedeschi, al contrario, hanno faticato anche a mettere a segno il loro singolo punto, merito di un buon Luis Lugo sul monte di lancio.

L’incontro si sblocca con i colpi di Alessandro Vaglio (al secondo inning) e Chris Colabello (al terzo inning), che regalano ai nostri i primi 3 punti. Timida reazione dei tedeschi al quinto inning, grazie a Vincent Ahrens, unico in grado di battere con convinzione sui lanci di Lugo, che conquista un doppio poi convertito nel punto del 3-1.

Dal sesto inning l’Italia esplode e assume il controllo pieno della partita con una batteria di 4 fuoricampo consecutivi: nell’ordine Leonardo Zileri (da 2 punti), Drew Maggi, Nicola Garbella e Alex Liddi per l’8-1 momentaneo. Nel settimo parziale è ancora l’irresistibile Colabello a piazzare il fuoricampo che vale i 3 punti conclusivi del match (con Garbella e Liddi, rispettivamente in seconda e prima base) e Italia che chiude la partita per manifesta inferiorità degli avversari.

Nessuno dei sei pitcher tedeschi è, infatti, riuscito a mettere in difficoltà i battitori italiani e il risultato finale ne è una prova lampante. Testa, ora, alla partita di domani mattina alle 11 contro il Belgio, antipasto del match clou contro la fortissima Olanda, in scena giovedì.













Foto: K73/Oldmanagency