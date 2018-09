Baseball, Super 6 2018: l’Italia esce dal torneo con Chris Colabello miglior battitore

Diciamoci la verità: avremmo preferito parlare dell’Italia al Super 6 con una finale disputata. Non è stato possibile: la pioggia ha interrotto anzitempo, lasciando all’Olanda il trofeo e al pubblico l’amarezza di non aver potuto assistere alla classica del baseball europeo (per la cronaca, è già stata attivata la procedura di rimborso dei biglietti per gli sfortunati possessori).

L’Italia che esce dal Super 6 è una Nazionale che ha avuto tantissimo dai suoi due uomini più rappresentativi: Chris Colabello e Alex Liddi. Il primo è stato il miglior battitore del torneo, con una media battuta di .700, cinque fuoricampo (di cui tre nella sparatoria con la Repubblica Ceca), 14 punti battuti a casa e una slugging percentage (alias, in italiano, media bombardieri) di 1.450. Per quanto riguarda il secondo, sono da ricordare le 13 corse a segno, le 13 valide, una media di battuta di .619 e una serie di solidissime prestazioni che hanno fattivamente aiutato la squadra del manager Gilberto Gerali. Un pensiero va anche ad Aldo Koutsoyanopulos, poco impiegato in questo torneo e messo fuori combattimento da un infortunio nel corso della battaglia contro l’Olanda.

Buone prestazioni sono state offerte inoltre dal gruppo della Fortitudo Bologna appena emersa come vincitrice dello scudetto, con particolare nota di merito per Giuseppe Mazzanti, ma anche per Beau Maggi. A proposito della famiglia Maggi, suo fratello Drew è tornato dagli States per mostrare una volta di più cosa significhi avere in squadra un giocatore del suo livello.

La stagione dell’Italia non è finita, dal momento che tra pochi giorni ci sarà lo stage in Arizona per una parte del gruppo del Super 6, cui si uniscono elementi nuovi. Robel Garcia, anche lui autore di un ottimo torneo (non è esagerato metterlo sul podio dei migliori azzurri), è stato chiamato a sostituire l’infortunato Koutsoyanopulos, mentre Yuri Morellini ha comunicato la propria rinuncia alla partecipazione.













