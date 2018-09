Baseball, Super 6 2018: la finale è Italia-Olanda, si prospetta una dura battaglia in campo

Dopo un paio di giornate praticamente infinite, è stata definita la finale del Super 6 di baseball, che vedrà di fronte le due solite, storiche rivali d’Europa: Italia e Olanda. Prima di effettuare qualunque analisi, è bene chiarire che cos’è successo in questo infinito sabato.

Alla mattina, l’Italia ha battuto la Spagna per 8-5, risultato fondamentale affinché le speranze di entrare in finale restassero vive. Nel pomeriggio si è giocata Olanda-Spagna: una partita vibrante, con continui ribaltamenti del risultato fino al 12-10 di inizio nono inning. Proprio a quel punto, però, è arrivata la pioggia, quella stessa pioggia che ha costretto il torneo di softball a una quantomeno opinabile fine senza finale. Si è deciso di aspettare per un po’ di tempo prima di dichiarare l’incontro terminato d’ufficio, cosa che è poi effettivamente avvenuta. In questo modo, l’Olanda è andata a quota 4 vittorie e 0 sconfitte, con l’Italia a 4-1 e la Spagna a 3-2. Cos’è significato questo? Che l’Olanda avrebbe avuto da giocare ancora il match col Belgio, ma questo sarebbe risultato ininfluente ai fini della classifica. Morale della favola: partita cancellata finale Italia-Olanda.

Nel girone all’italiana, le due nazionali si sono affrontate in una vera battaglia, finita soltanto all’extra inning e vinta dagli olandesi dopo che per tutto il tempo erano stati gli azzurri a condurre le danze. In quella partita non era stato schierato Rob Cordemans, che però difficilmente sarà tenuto fuori per l’ultimo atto. Lo spettacolare Italia-Repubblica Ceca ha praticamente stravolto tutte le classifiche in merito alla battuta, con Chris Colabello e Alex Liddi tra i padroni assoluti in questo senso. Tra i padroni di casa si sono messi in evidenza, in questo senso, Ademar Rifaela e Sicnarf Loopstok.

Non ci si possono certo aspettare pochi punti, perché con le premesse delle scorse partite è facile prevedere un baseball tutto d’attacco, senza esclusione di colpi (ovviamente metaforici, perché quelli fisici hanno tolto di mezzo Aldo Koutsoyanopulos, costretto fra l’altro a rinunciare alla tournée americana e al cui posto andrà Robel Garcia). Il divertimento comincerà alle ore 13:30, ma oltre a quello la truppa di Gilberto Gerali spera di portarsi a casa qualcos’altro, con sicura maggior soddisfazione.













Credits: FIBS / K73 Oldmanagency