Baseball, Super 6 2018: finale annullata per pioggia, Olanda dichiarata vincitrice e Italia seconda sulla base dei risultati del girone

Dopo il Super 6 di softball, finisce in maniera davvero ingloriosa anche il suo omologo di baseball. L’organizzazione del torneo ha annunciato che la finale, originariamente programmata per le 13:30, non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteo, con pioggia attesa per l’intera giornata su Hoofddorp. Si è deciso dunque di dichiarare vincitrice l’Olanda, con l’Italia seconda e la Spagna terza.

L’Olanda aveva chiuso al primo posto il girone di qualificazione per l’ultimo atto, dovendo anche rinunciare a disputare la partita con il Belgio proprio a causa delle condizioni meteorologiche che hanno disturbato, e alla fine messo KO, la prima edizione del torneo che si è proposto di unire baseball e softball nello spazio di pochi metri.

Questa la classifica definitiva del Super 6 di baseball:

1. Olanda

2. Italia

3. Spagna

4. Belgio

5. Germania

6. Repubblica Ceca













Credits: FIBS / K73 Oldmanagency