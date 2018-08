US Open 2018: la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal, super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams

Cominciano nel pomeriggio italiano (dalle 17.00) gli US Open 2018. Inizia, dunque, a New York l’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto interessante. Farà il suo esordio nel torneo il numero uno del mondo Rafael Nadal, che sarà protagonista del derby spagnolo contro David Ferrer in chiusura di programma sull’Arthur Ashe Stadium.

Ad aprire questo campo, però, sarà uno dei match più attesi di tutto il primo turno. Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka si ritrovano uno contro l’altro ad inizio torneo proprio come a Wimbledon, dove in quella occasione vinse in quattro set lo svizzero. Esordio anche per Juan Martin Del Potro, testa di serie numero tre, che se la vedrà con l’americano Donald Young, mentre desta curiosità il primo turno di Andy Murray, sempre in fase di recupero, contro l’australiano James Duckworth.

Tra i possibili outsider per la vittoria finale ci sono anche i “bombardieri” Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano esordisce oggi il padrone di casa Ryan Harrisson, mentre l’americano è atteso da un derby a stelle strisce con il connazionale Bradley Klahn.

Anche in campo femminile tocca alla numero uno del mondo. Simona Halep affronta l’estone Kaia Kanepi e aprirà il programma sul Louis Armstrong. Stesso campo anche per la campionessa in carica, Sloane Stephens, che farà il suo esordio contro la russa Evgenija Rodina.

Sarà, però, un lunedì dedicato specialmente alle sorelle Williams, entrambe protagonista sull’Arthur Ashe. Venus è attesa ad uno scontro tra due grandi campionessa e veterane del circuito, visto che dovrà affrontare la russa Svetlana Kuznetsova; mentre più agevole sulla carta il primo turno di Serena che si troverà di fronte la polacca Magda Linette.

Partite delle Williams che interessano da vicino anche Camila Giorgi. La marchigiana attende la wild card americana

Whitney Osuigwe ed in caso di vittoria affronterà proprio una tra Williams e Kuznetsova, senza dimenticare un possibile incrocio al terzo turno contro Serena.

Italia che sarà protagonista anche al maschile con quattro azzurri impegnati. Attesa per Matteo Berrettini che sfiderà l’americano Denis Kudla. Il romano parte favorito, cosa che invece non accade agli altri tre italiani: Andreas Seppi e Lorenzo possono ribaltare l’esito rispettivamente contro l’americano Sam Querrey e il lussemburghese Gilles Muller, mentre appare molto difficile il compito di Paolo Lorenzi contro il britannico Kyle Edmund.

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA













foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock