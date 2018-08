US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (lunedì 27 agosto). Come vedere le partite in tv

Scattano oggi gli US Open 2018. Parte la caccia all’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto ricca, con i numeri uno al mondo già in campo. Nel tabellone maschile tocca a Rafa Nadal, anche se il match più atteso è quello tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov; mentre nel femminile esordio per Simona Halep e soprattutto per un’attesissima Serena Williams

Saranno cinque gli italiani impegnati in questa prima giornata. Nel tabellone femminile c’è l’unica azzurra presente, Camila Giorgi, mentre tra gli uomini spazio ad Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito l’ordine di gioco completo di domani, lunedì 27 agosto, degli US Open di tennis con l’ora italiana delle sfide.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

S. Wawrinka (SUI) vs. G. Dimitrov (BUL) [8]

S. Kuznetsova (RUS) vs. V. Williams (USA) [16]

dalle 01.00

S. Williams (USA) [17] vs. M. Linette (POL)

R. Nadal (ESP) [1] vs. D. Ferrer (ESP)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

S. Halep (ROU) [1] vs. K. Kanepi (EST)

A. Murray (GBR) vs. J. Duckworth (AUS)

S. Stephens (USA) [3] vs. E. Rodina (RUS)

dalle 01.00

V. Azarenka (BLR) vs. V. Kuzmova (SVK)

J. Del Potro (ARG) [3] vs. D. Young (USA)

GRANDSTAND

dalle 17.00

S. Vickery (USA) vs. E. Svitolina (UKR) [7]

J. Isner (USA) [11] vs. B. Klahn (USA)

Z. Diyas (KAZ) vs. Ka. Pliskova (CZE) [8]

non prima delle 23.00

D. Shapovalov (CAN) [28] vs. F. Auger-Aliassime (CAN)

CAMPO 17

dalle 17.00

J. Sock (USA) [18] vs. G. Andreozzi (ARG)

G. Muguruza (ESP) [12] vs. S. Zhang (CHN)

D. Vekic (CRO) vs. A. Sevastova (LAT) [19]

R. Harrison (USA) vs. K. Anderson (RSA) [5]

CAMPO 5

dalle 17.00

M. Raonic (CAN) [25] vs. C. Berlocq (ARG)

O. Jabeur (TUN) vs. A. Barty (AUS) [18]

S. Querrey (USA) vs. A. Seppi (ITA)

M. Sakkari (GRE) [32] vs. A. Muhammad (USA)

CAMPO 10

dalle 17.00

K. Nara (JPN) vs. E. Mertens (BEL) [15]

M. Zverev (GER) vs. T. Fritz (USA)

J. Goerges (GER) [9] vs. A. Kalinskaya (RUS)

D. Thiem (AUT) [9] vs. M. Basic (BIH)

CAMPO 13

dalle 17.00

P. Lorenzi (ITA) vs. K. Edmund (GBR) [16]

A. Radwanska (POL) vs. T. Maria (GER)

C. Norrie (GBR) vs. J. Thompson (AUS)

C. Dolehide (USA) vs. C. Witthoeft (GER)

CAMPO 4

dalle 17.00

V. Lapko (BLR) vs. K. Bondarenko (UKR)

H. Watson (GBR) vs. E. Makarova (RUS)

D. Lajovic (SRB) vs. D. Dzumhur (BIH) [24]

V. Pospisil (CAN) vs. L. Lacko (SVK)

CAMPO 6

dalle 17.00

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs. K. Khachanov (RUS) [27]

R. Peterson (SWE) vs. A. Pavlyuchenkova (RUS) [27]

K. Von Deichmann (LIE) vs. A. Kalinina (UKR)

D. Kudla (USA) vs. M. Berrettini (ITA)

CAMPO 7

dalle 17.00

J. Brady (USA) vs. I. Begu (ROU)

J. Kubler (AUS) vs. R. Bautista Agut (ESP) [19]

B. Coric (CRO) [20] vs. F. Mayer (GER)

L. Kumkhum (THA) vs. S. Kenin (USA)

CAMPO 8

dalle 17.00

M. Rybarikova (SVK) [31] vs. Q. Wang (CHN)

C. Altamirano (USA) vs. U. Humbert (FRA)

R. Carballes Baena (ESP) vs. M. Krueger (USA)

M. Bouzkova (CZE) vs. A. Bogdan (ROU)

CAMPO 9

dalle 17.00

C. Ruud (NOR) vs. G. Pella (ARG)

A. Bedene (SLO) vs. N. Basilashvili (GEO)

P. Martic (CRO) vs. L. Safarova (CZE)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs. D. Gavrilova (AUS) [25]

CAMPO 11

dalle 17.00

V. King (USA) vs. N. Vikhlyantseva (RUS)

F. Lopez (ESP) vs. F. Verdasco (ESP) [31]

B. Strycova (CZE) [23] vs. D. Lao (USA)

T. Robredo (ESP) vs. S. Tsitsipas (GRE) [15]

CAMPO 12

dalle 17.00

L. Harris (RSA) vs. G. Simon (FRA)

C. Giorgi (ITA) vs. W. Osuigwe (USA)

P. Hercog (SLO) vs. C. Liu (USA)

D. Istomin (UZB) vs. S. Johnson (USA)

CAMPO 14

dalle 17.00

J. Teichmann (SUI) vs. D. Jakupovic (SLO)

N. Jarry (CHI) vs. P. Gojowczyk (GER)

J. Chardy (FRA) vs. A. Rublev (RUS)

CAMPO 15

dalle 17.00

G. Muller (LUX) vs. L. Sonego (ITA)

K. Muchova (CZE) vs. D. Yastremska (UKR)

K. Kozlova (UKR) vs. L. Arruabarrena (ESP)

D. Medvedev (RUS) vs. E. Donskoy (RUS)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock