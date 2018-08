Atletica, Gianmarco Tamberi: “Ho saltato con il cuore. I miei sforzi sono stati premiati”

Un Gianmarco Tamberi da urlo quello di Eberstadt (Germania). L’azzurro è tornato a saltare misure di rilievo internazionale, superando quota 2.33 metri in un meeting di fine anno. Un risultato degno di nota visto che l’atleta nostrano non superava i 2.30 da un paio di stagioni. Tamberi ha concluso la sua prova in seconda piazza alle spalle dell’australiano Brandon Starc (2.36 e nuovo primato nazionale per lui) e ha fatto capire di essere sulla buona strada per tornare ad essere ciò che era prima di quel maledetto infortunio che gli precluse i Giochi Olimpici di Rio 2016.

“Ho affrontato la pedana senza pensieri. Ho bisogno di lasciarmi andare per trovare il mio salto cosa che dalla terza prova a 2.20 ho fatto. Sono stati salti con il cuore. Mi sono preso quel premio che ancora non ero riuscito a regalarmi. Il 2.29 dei Mondiali di Londra 2017, primo escluso della finale, e il quarto posto degli Europei di 15 giorni fa sono state due delusioni. Questo è il riconoscimento per aver tenuto duro. Il 2.33 vale il 2.37 del 2016″, le reazioni a caldo d Tamberi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.













Foto: FIDAL/Colombo