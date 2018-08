LIVE Tennis, US Open 2018 in DIRETTA: lunedì 27 agosto, i risultati in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Sul cemento di Flushing Meadows si darà inizio alle danze e lo spettacolo non mancherà. Un day-1, infatti, ricco di tanti spunti.

Ad aprire il programma sarà la super sfida di questo primo turno tra lo svizzero Stan Wawrinka (vincitore dello Slam del 2016) e il bulgaro Grigor Dimotrov mentre a completare il programma sull’Arthur Ashe ci saranno gli esordi di Serena Williams (6 volte vincitrice del Major) opposta alla polacca Magda Linette e del tre volte vincitore a New York, ultima delle quali 12 mesi, Rafael Nadal (n.1 del mondo) che affronterà il connazionale David Ferrer. Il nuovo Louis Armstrong verrà invece inaugurato dalla n.1 del mondo Simona Halep, per poi ospitare i match di altri giocatori di un certo livello: Andy Murray (vincitore nel 2012), Sloane Stephens (vincitrice del 2017), Vika Azarenka e Juan Martin Del Potro (vincitore del 2009).

Ci saranno anche e soprattutto cinque italiani impegnati: subito in campo Paolo Lorenzi contro Kyle Edmund sul court 13 e Lorenzo Sonego opposto a Gilles Muller sul court 15, Camila Giorgi, l’unica tennista italiana presente nel tabellone principale femminile, farà il suo esordio contro la 16enne statunitense Whitney Osuigwe, numero 391 della classifica Wta e in gara con una wild card; Andreas Seppi a ora di cena sul court 5 contro Sam Querrey e Paolo Berrettini contro Denis Kudla in seconda serata sul court 6. Un programma decisamente ricco.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti

