Tennis, Ranking WTA (27 agosto): Simona Halep in vetta e top10 immutata, Camila Giorgi guida la truppa italiana

Non ci sono variazioni nella top10 del ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell’inizio dell’ultimo Slam stagionale. La 26enne di Costanza è in vetta per la 27esima settimana consecutiva (la 43esima complessiva), godendo di 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Segue la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, desiderosa di riconfermarsi a New York. In questo senso, essendoci un grande equilibrio in graduatoria, l’esito dell’ultimo Major dell’annata, che inizierà oggi e terminerà il 9 settembre, potrebbe cambiare sensibilmente gli equilibri della classifica.

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.061 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.975

3 Stephens, Sloane (USA) 0 5.482

4 Kerber, Angelique (GER) 0 5.305

5 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.885

6 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.725

7 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.555

8 Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.105

9 Goerges, Julia (GER) 0 3.900

10 Ostapenko, Jelena 0 3.78

Nessun cambiamento sostanziale anche sul versante italiano dove Camila Giorgi guida sempre la truppa azzurra, avendo però guadagnato cinque posizioni rispetto alla settimana scorsa: la 26enne marchigiana è ora numero 40. Alle sue spalle recupera due posti Sara Errani, numero 81, mentre fuori dalla top100 Martina Trevisan, numero 175, scalando la graduatoria però di due piazze.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP10

40 Giorgi, Camila (ITA) +5 1.301 punti

81 Errani, Sara (ITA) +2 791

175 Trevisan, Martina (ITA) +2 335

185 Di Giuseppe, Martina (ITA) +1 301

189 Chiesa, Deborah (ITA) -9 297

229 Paolini, Jasmine (ITA) +1 248













Foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock.com