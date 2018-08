Softball, Mondiali 2018: terza vittoria dell’Italia, Venezuela battuto 3-1. Questa notte la sfida decisiva con la Cina per andare avanti

Vittoria doveva essere, vittoria è stata: l’Italia può dire di potersela giocare con le proprie mani contro la Cina, questa notte alle ore 3 italiane (10 giapponesi) dopo aver battuto per 3-1 il Venezuela nella mattina odierna (pomeriggio giapponese).

L’Italia la porta a casa dopo aver avuto un breve brivido nella parte bassa del primo inning, quando, a basi piene, arriva una base ball che significa automaticamente punto per Fuenmayor Arcila. Il Venezuela potrebbe sfruttare ancor di più l’ulteriore situazione di basi piene, ma è l’Italia a guadagnare dal cambio Ilaria Cacciamani-Greta Cecchetti, con la seconda che piazza due strike-out in rapidità. La reazione azzurra, in attacco, è pronta e veemente: Veronica Comar se ne va a casa base su singolo di Alessandra Rotondo, lo stesso fa Lara Cecchetti con Laura Vigna a battere. Nel terzo inning, tanto per ribadire il concetto, Erika Piancastelli va a segno su valida al centro di Giulia Longhi. Da quel momento Greta Cecchetti non concede praticamente niente all’attacco venezuelano, mentre l’Italia lascia scorrere rapidamente, senza segnare, le proprie parti di inning, a parte un’occasione in cui Amanda Fama arriva fino alla terza base nel settimo.

A questo punto, non serve più spendere chissà quante parole, perché tutto si ridurrà a una partita, quella che le azzurre giocheranno contro la Cina (che quest’oggi ha prevedibilmente superato il Botswana) nella notte. I conti sono davvero semplici: una vittoria porta ai quarti di finale, una sconfitta al round di classificazione.













Foto: FISB / MG Oldmanagency