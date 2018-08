Softball, Mondiali 2018: prima vittoria per l’Italia, Botswana facilmente superato per 8-0

Prima vittoria dell’Italia ai Mondiali di softball 2018. Le azzurre hanno superato senza problemi il Botswana, fanalino di coda del girone B, col punteggio di 8-0, in un incontro terminato dopo cinque inning per manifesta superiorità della nazionale tricolore.

Le azzurre, con Alice Nicolini e Greta Cecchetti mandate a lanciare in questa giornata, hanno imposto il proprio ritmo già nel primo inning, salendo sul 2-0; successivamente l’Italia dilaga, trovando diversi punti da Howard, Piancastelli, Gasparotto, Fama e Comar. In particolare, dopo l’ultimo punto a opera di Piancastelli e dopo che il Botswana più che mandare Moshabe in seconda base non riesce a fare, l’incontro termina anticipatamente e mostra che, per l’Italia, una luce in fondo alla galleria chiamata qualificazione c’è.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà nella giornata di domani, quando incroceranno le mazze con la Gran Bretagna. Le azzurre partono con migliori prospettive, ma bisogna sempre tenere a mente il fatto che la Gran Bretagna, pur perdendo, ha fatto segnare un unico punto alla Cina.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency