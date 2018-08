Softball, Mondiali 2018: Italia-Venezuela, una partita per lanciarsi verso la fatal Cina

Italia-Venezuela, che si svolgerà domani mattina (italiana) all’Akitsu Stadium di Narashino City, è da considerare come la partita che, a questo punto più di ogni altra, può dare alle azzurre la speranza di rientrare nella corsa alla seconda fase oppure la certezza di dover giocare soltanto pro forma la partita con la Cina nell’italica notte dell’8.

Quello che è successo contro la Gran Bretagna, col successo maturato nel primo inning e difeso con unghie, denti e voglia fino alla fine, può avere davvero un risvolto psicologico importantissimo per la nostra squadra nazionale. Tanto è arrivato dalle prestazioni difensive di Ilaria Cacciamani e Greta Cecchetti, due sicurezze sulla pedana, ma, senza rimarcare ulteriormente l’occasione colta da Erika Piancastelli, a tanto è valso l’utilizzo di Giulia Longhi, che ha posto il punto esclamativo sulla propria prestazione con due eliminazioni fondamentali nell’ultimo inning.

Per quanto riguarda il Venezuela, certo non è quello che s’era presentato all’inizio della manifestazione come “la più forte squadra sudamericana di sempre”. Ha affrontato tutte le formazioni più forti del girone B ed ha sempre rimediato un consistente passivo senza essere particolarmente in grado di mettere a segno punti. Di fatto, la squadra venezuelana è già fuori dai giochi, e non è nemmeno alla sua ultima partita. In questo caso, più che sul lato tecnico, la questione potrebbe giocarsi sul lato psicologico: da una parte, un’Italia lanciatissima verso l’obiettivo Cina, dall’altro il Venezuela che potrebbe avere vita più facile, per tentare di vincere, contro la Gran Bretagna invece che contro una nazionale che, non dimentichiamolo, è pur sempre la nona migliore del mondo.

L’appuntamento, dunque, è per le 8:30 ora italiana (15:30 ora giapponese) per sapere se l’Italia avrà una nuova speranza o se, tramite il Venezuela, l’Impero (giapponese, in questo caso) colpirà ancora.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency