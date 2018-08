Softball, Mondiali 2018: i risultati di oggi. L’Italia si sblocca. L’Australia sorprende il Canada!

Al quarto giorno dei Mondiali di softball arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia, che oggi ha battuto per 8-0 il Botswana. L’impegno non era proibitivo, contro la Cenerentola del girone, ma per le azzurre il successo è fondamentale per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo tre sconfitte consecutive. La Nazionale di Enrico Obletter occupa ora la quinta posizione insieme al Venezuela, oggi sconfitto dalla Cina 6-0.

Il risultato più sorprendente del girone B, però, quello dell’Italia, è senza dubbio la vittoria dell’Australia, che ha sorpreso il Canada 2-0. Sono bastati due punti, uno in avvio, al secondo inning, l’altro in chiusura, nel sesto, per battere le nordamericane e agganciarle al secondo posto insieme alla Cina, con tre vittorie e una sconfitta. Al comando sempre il Giappone, che prosegue a velocità di crociera e che oggi si è sbarazzato della Gran Bretagna per 6-0.

Proseguono a braccetto, invece, nel girone A, Porto Rico e Stati Uniti. Le centroamericane hanno dovuto sudare oggi contro Cina Taipei, battuta 12-11 in rimonta. Le asiatiche sembravano aver preso il largo, avanti 11-7; poi, però, Porto Rico ha sfoderato un big inning, il sesto, da 5 punti, grazie ai quali ha conservato l’imbattibilità. Doppio impegno, invece, per le statunitensi, che non hanno avuto il minimo problema a superare Olanda (11-0) e Nuova Zelanda (7-0). Le due squadre sono quindi in testa con quattro vittorie, in attesa dello scontro diretto in programma nell’ultima giornata.

In terza posizione il Messico, che però ha giocato solo tre partite, vincendo oggi contro il Sudafrica per 8-0. Quarte, invece, Cina Taipei e Filippine: queste ultime si sono aggiudicate uno scontro diretto delicato in chiave quarto posto contro l’Olanda, che nel secondo impegno di giornata si è arreso per 5-4 grazie ai due punti segnati dalle asiatiche nel sesto inning.

I risultati di oggi

Gruppo A

Olanda – Stati Uniti 0-11

Cina Taipei – Porto Rico 11-12

Olanda – Filippine 4-5

Messico – Sudafrica 8-0

Nuova Zelanda – Stati Uniti 0-7

Gruppo B

Italia – Botswana 8-0

Australia – Canada 2-0

Venezuela – Cina 0-6

Gran Bretagna – Giappone 0-6

Le classifiche

Gruppo A

Porto Rico 4-0

Stati Uniti 4-0

Messico 2-1

Filippine 2-2

Cina Taipei 2-2

Olanda 1-3

Nuova Zelanda 0-3

Sudafrica 0-4

Gruppo B

Giappone 4-0

Australia 3-1

Canada 3-1

Cina 3-1

Italia 1-3

Venezuela 1-3

Botswana 0-3

Gran Bretagna 0-3













Foto: FIBS – MG/Oldmanagency