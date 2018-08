Softball, Mondiali 2018: Stati Uniti in finale, sul podio anche Giappone e Canada che si sfideranno per affrontarli

Gli Stati Uniti sono i primi finalisti dei Mondiali di softball 2018, i cui playoff per le medaglie sono in corso di svolgimento al ZOZO Marine Stadium di Chiba. La formazione americana ha superato, in un incontro ad alta tensione, il Giappone per 4-3 all’extra inning, con punto decisivo realizzato da Merritt su singolo al centro di Garcia.

Il Giappone, però, non ha perso le speranze di andare in finale, perché la formula del torneo iridato prevede che le padrone di casa debbano giocare un altro match, tecnicamente noto come la semifinale di recupero, che varrà l’ultimo atto o la medaglia di bronzo.

Quel match sarà giocato contro il Canada, che ha dominato i due incontri che erano necessari per arrivare all’ultimo giorno dei Mondiali. Le canadesi hanno prima superato senza possibilità di replica Porto Rico (10-4 il punteggio) e poi travolto l’Australia, che nel frattempo era anch’essa andata all’extra inning per scrollarsi di dosso il Messico, con un ancora più rotondo 12-0 in quattro soli inning.

Il programma della giornata di domani prevede che la semifinale di recupero Giappone-Canada si disputi alle ore 7 italiane (le 14 di Chiba): chi perderà sarà medaglia di bronzo, mentre chi vincerà affronterà alle ore 12 (19) gli USA nella finale mondiale.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / MG Oldmanagency