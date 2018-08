Softball, Mondiali 2018: USA Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone

I Mondiali di softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del mondo, ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte.

Gli USA riescono a portare punti a casa soltanto in un inning, il terzo; quei punti, però, sono tre, e sono quelli che li portano sul 2-3 dopo che Atsumi prima e Yamazaki (su triplo di Yamamoto) avevano portato avanti il Giappone. Il terzo punto nipponico lo realizza Yamato Fujita, che spara un fuoricampo direttamente all’inizio del sesto inning. La situazione non cambia nelle fasi successive, ma è agli extra inning che si apre la fase drammatica di questa finale. Yukiko Ueno, che nella semifinale di recupero vinta 3-0 contro il Canada era già stata sulla pedana di lancio per tutta la partita, seguita ancora a rimanere lì, mentre le americane cambiano più volte pitcher (saranno alla fine cinque le atlete succedutesi). Il Giappone va una prima volta in vantaggio nella parte alta dell’ottavo inning con Atsumi, partita dalla seconda base. Aguilar, però, va a segno poco dopo su singolo di Moultrie: 4-4, si va avanti nell’ottavo come nel nono inning. Al decimo, succede di tutto. Fujita tira un altro fuoricampo, ma questa volta di punti ne fa arrivare due alle padrone di casa. Nella parte bassa dell’inning, però, si consuma la disperazione sportiva di Ueno, che non riesce a evitare che le americane mandino, una dopo l’altra, tre atlete a segno. Il punto che chiude i Mondiali è dato da un singolo a sinistra di Kelsey Stewart, dopo il quale tutte le americane si riversano sul campo a festeggiare: la vittoria è loro, il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche (per la verità, quello era arrivato automaticamente con la vittoria del Giappone sul Canada).

FINALE MONDIALI SOFTBALL 2018

USA b. Giappone 7-6 (3 extra inning)

PODIO MONDIALI SOFTBALL 2018

1. USA (11° titolo)

2. Giappone

3. Canada













Foto: FIBS / MG Oldmanagency