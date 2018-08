Softball, Mondiali 2018, playoff: finisce l’avventura di Italia e Olanda. USA-Giappone per decidere la prima finalista

Nella lunga mattina di Chiba, corrispondente alla notte italiana, è terminata l’avventura dell’Italia ai Mondiali di softball 2018: le azzurre hanno perso per 0-1 contro il Messico dopo due extra inning nell’incontro più combattuto della giornata. Non è stato questo, però, il solo incontro disputatosi oggi: vediamo cos’è successo nel resto dei match validi per i playoff.

L’Olanda va a far compagnia all’Italia nel novero delle eliminate: le campionesse d’Europa hanno perso per 1-8 contro il Canada, non arrivando neanche al settimo inning (ne sono bastati cinque). Per effetto dei risultati dei gironi, l’Italia chiude al settimo posto i Mondiali, mentre l’Olanda finisce ottava.

Dopo i match tra terze e quarte dei due gironi, si sono svolti quelli tra prime e seconde: ad avanzare direttamente al match che qualifica per la finale sono stati Stati Uniti e Giappone, vincitori rispettivamente sull’Australia per 3-1 (decisivi i punti di Reed e Mc Cleney nel quinto inning) e su Porto Rico per un sonante 7-0. Si avrà già domani, dunque, la sfida più attesa di questa rassegna iridata, che potrebbe (e vi spieghiamo tra breve perché) ripetersi nell’ultimo atto. I Mondiali di Australia e Porto Rico non sono però finiti: starà a loro, domani, affrontare Messico e Canada. Dai match Australia-Messico e Porto Rico-Canada uscirà il match con codice C7, che qualificherà una formazione per la giornata finale con la certezza di avere già il podio in tasca (questo perché la perdente di USA-Giappone disputerà domenica un match con la vincente di C7 che funge da seconda chance per andare in finale; chi perde questa partita, che nel codice del tabellone è C9, finisce i Mondiali al terzo posto).

PRIMI TURNI PLAYOFF

Italia-Messico 0-1

Olanda-Canada 1-8

Australia-USA 1-3

Porto Rico-Giappone 0-8

GLI INCONTRI DI SABATO 11 AGOSTO

Messico-Australia (C5)

Canada-Porto Rico (C6)

Vinc. C5-Vinc. C6 (C7)

USA-Giappone (C8)

GLI INCONTRI DI DOMENICA 12 AGOSTO

Perdente USA-JAP – Vincente C7 (C9, chi vince va in finale, chi perde è bronzo mondiale)

Vincente USA-JAP – Vincente C9 (finale mondiale)













Foto: FIBS / MG Oldmanagency