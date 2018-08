Nuoto di fondo, Europei 2018. Arianna Bridi: “Ci ho sempre creduto, fino alla piastra. Questo oro è bellissimo”

Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito.

La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni alla Federnuoto: “La parte più difficile è stata quando ci hanno raggiunto i maschi. Lì abbiamo dovuto cambiare ritmo radicalmente per cercare di restare in gruppo e sfruttare il più possibile la scia, ma soprattutto non rischiare di restare troppo staccate. Lasciato il gruppo mi sono messa dietro ad un atleta che pensavo fosse la prima delle donne ed invece era un uomo. Con la muta è sempre più difficile riconoscersi. Gli ultimi dieci metri sono stati estremamente concitati. Il capo (Antonelli, ndr) mi ha insegnato a crederci finché non si tocca il tabellone. Effettivamente non sapevo se avessi toccato prima di Sharon (van Rouwendaal, ndr), ma avevo una bella impressione. Peraltro sapevo che durante la gara aveva commesso un errore di rotta e non sapevo se sarebbe stato punito con la squalifica. In quegli ultimi metri però non ci ho pensato e ho fatto bene. Era importante conquistare una medaglia dopo le gare in settimana dove avevo sbagliato molto e non ci ho creduto abbastanza perché i podi erano alla mia portata o comunque avrei potuto nuotare le gare diversamente, più sensate. Dedico la medaglia a famiglia e allenatore“.